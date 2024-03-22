ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a görevden alma önergesi

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, başta sınır güvenliği olmak üzere "Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek" geçici bütçeyi geçirdiği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için önerge sundu.

ABD Temsilciler Meclisindeki önde gelen Cumhuriyetçi vekillerden Greene, 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısının kabul edilmesinin hemen ardından harekete geçti.

Muhafazakar tutumuyla bilinen Greene, başta sınır güvenliği ve kürtaj gibi başlıklar olmak üzere "Amerikan halkının temel sorunları" konusunda geçici bütçede hiçbir şey yapmamakla suçladığı Johnson'ı hedef aldı.

Greene, Johnson'ın "Amerikan halkına artık hizmet etmediğini" ve "Demokratların istediği bir bütçeyi geçirdiğini" iddia ederek Meclis Başkanının görevden alınması amacıyla önerge verdi.

Kongre çıkışında konuyla ilgili, gazetecilere açıklama yapan Greene, Johnson'ın "Cumhuriyetçi Partiye ihanet ettiğini" ve "Joe Biden hükümetine fazla alan açtığını" savundu.

Greene, Temsilciler Meclisinde 134 hayır oyuna karşılık 286 evet oyuyla kabul edilen geçici bütçe oylamasını hatırlatarak söz konusu bütçeden memnun olmayan çok sayıda Cumhuriyetçi üyenin olduğunu belirtti ve oylama yapılması durumunda Johnson'ın görevinden alınabileceğini ileri sürdü.

Bugün iki haftalık tatile çıkacak Temsilciler Meclisinde söz konusu önergenin ne zaman gündeme alınacağı henüz belli değil.

Önceki Meclis Başkanı McCarthy de aynı yöntemle koltuğunu kaybetmişti

Önceki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek, Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Geçen yılın ekim ayında mecliste yapılan oylamada, yine bütçe tasarısından dolayı eleştiri alan McCarthy, kendi partisinin vekillerinin oylarıyla koltuğunu kaybetmişti.