ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Trump'ın Davasını Siyasi Buldu - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Trump'ın Davasını Siyasi Buldu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Trump\'ın Davasını Siyasi Buldu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, eski Başkan Donald Trump'ın davasının masum olduğunu ve siyasi olduğunu savundu. Johnson, Trump'a açık bir şekilde destek verdi ve davalardaki motivasyonun siyaset olduğunu öne sürdü.

14.05.2024 22:24
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NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, New York'ta "sus payı" davası devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın masum ve hakkındaki davanın "siyasi" olduğunu savundu.

Johnson, New York'ta Trump'ın davasının sürdüğü mahkemeyi ziyaret edip bugünkü duruşmanın bir bölümünü salonda izledi.

Mahkeme çıkışında kameralar karşısına geçen Johnson, Trump'a açık bir şekilde destek verdi ve eski ABD Başkanı hakkındaki davaların "gerçeklerden ziyade siyasetle" ilgili olduğunu öne sürdü.

En üst düzey görevdeki Cumhuriyetçi isim olan Johnson, "Seçimlere 6 ay kaldı ve ülke genelinde bu suçlamaları şimdi getirmelerinin nedeni budur. (Davadaki tanıklardan biri olan) Michael Cohen'i dinledim, şahsi intikam misyonuyla burada olan bir adam." dedi.

Trump aleyhindeki davalarda ana motivasyonun siyaset olduğunu savunan Johnson, "Başkan Trump'a yöneltilen suçlama şirketinin işletme kayıtlarında sahtecilik... Ancak herkes biliyor ki Trump kendi şirketinin muhasebecisi değil. Başkan Trump bu suçlamalarda masumdur." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump aleyhinde devam eden davalarda ortaya çıkacak sonuçların ya da dava süreçlerinin Trump'ın adaylığını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Trump'ın "sus payı" davası

Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin, nisan ayında jüri seçimi ile başlayan davaya Manhattan Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Trump'ın haftada 4 gün katılmak zorunda olduğu ve tanıkların dinlenmesine devam edilen yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Donald Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Trump'ın Davasını Siyasi Buldu - Son Dakika

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