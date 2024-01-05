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ABD Temsilciler Meclisi, Hunter Biden'ın ifadeye gitmemesini suçlama hazırlığında - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, Hunter Biden'ın ifadeye gitmemesini suçlama hazırlığında

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı, hakkındaki soruşturma kapsamında çağrıldığı ifadeye gitmemesi nedeniyle 'Kongrenin çalışmasını engellemekle' suçlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyetçiler, Hunter Biden aleyhindeki suçlamayı ilgili komitelerde oylayacak ve sonucun Biden aleyhinde olması bekleniyor. Temsilciler Meclisi, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaları araştırıyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Hunter Biden\'ın ifadeye gitmemesini suçlama hazırlığında
05.01.2024 - 22:29,
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ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı, hakkındaki soruşturma kapsamında çağrıldığı ifadeye gitmemesi nedeniyle "Kongrenin çalışmasını engellemekle" suçlamaya hazırlanıyor.

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken, Kongrede Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki tartışmalar giderek alevleniyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden aleyhindeki bazı yabancı ülkelerle iş bağlantıları kapsamındaki soruşturmada yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Meclis Adalet Komitesi ile Denetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanları ortak açıklamayla gelecek hafta Hunter Biden aleyhindeki suçlama dosyasını açıklayacaklarını belirtti.

Cumhuriyetçi üyeler James Comer ile Jim Jordan, açıklamalarında, "Hunter Biden'ın kasıtlı olarak ifade vermeye gelmemesi, Kongrenin çalışmasını engellemeye karşılık gelir ve ilgili savcılığın yargılama alanına girer. Soyadı nedeniyle kendisine ayrıcalık tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler, Kongreye ifade vermeye gelmeyen Hunter Biden aleyhindeki suçlamayı öncelikle ilgili komitelerde gelecek hafta oylayacak; söz konusu komitelerden geçmesi halinde Biden aleyhindeki oylama Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelecek.

Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle oylamanın Hunter Biden aleyhinde sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hunter Biden soruşturması

Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğul Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Biden ise ifade vermeye gitmemişti.

Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

Kaynak: AA
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