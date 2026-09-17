ABD Temsilciler Meclisi, Senatör Graham'ın anısına Rusya'ya yaptırım tasarısını kabul etti - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, Senatör Graham'ın anısına Rusya'ya yaptırım tasarısını kabul etti

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ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisinde Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısı oylandı.

Söz konusu tasarı, 159'a karşı 262 oyla kabul edilirken, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump'ın imzasının gerekeceği belirtildi.

Yasa tasarısı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

Yasa önce Senatoda oylanmıştı

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği ve Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısı etrafında birleşmişti.

Söz konusu yasa tasarısı 7 Ağustos'ta Senatoda oylanmış ve 11'e karşı 86 oyla kabul edilmişti.

Senatoda 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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