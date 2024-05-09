ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Filistin'e Destek Gösterisi Düzenleyen Protestocuların Gazze'ye Gönderilmesini Önerdi - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Filistin'e Destek Gösterisi Düzenleyen Protestocuların Gazze'ye Gönderilmesini Önerdi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenleyen Protestocuların Gazze\'ye Gönderilmesini Önerdi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Ogles, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların Gazze'ye gönderilmesini teklif etti. Ogles, tasarıyla yasa dışı faaliyetlerde bulunan ve suçlu bulunan protestocuların en az 6 ay boyunca Gazze'ye gönderilmesini öngördüğünü belirtti. Diğer Temsilciler Meclisi üyeleri de tasarıya destek vererek, Hamas destekçilerinin ABD'de yasaları çiğnemesine ve gençliği özgürlükten nefret etmeye ikna etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladılar. Filistin'e destek eylemleri polis müdahalelerine rağmen hala devam ediyor ve bugüne kadar 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

09.05.2024 15:47  Güncelleme: 15:51
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Ogles, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların Gazze'ye gönderilmesini teklif etti.

Fox News'ün haberine göre, Ogles, ABD'deki üniversitelerde Filistin için destek eylemi düzenleyen protestoculardan "suçlu bulunanların en az 6 aylık süreyle" Gazze'ye gönderilmesini teklif eden tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu.

Ogles, tasarının ABD'deki herhangi bir üniversitede "yasa dışı" faaliyette bulunmakla suçlanan ve hüküm giyen herkesin en az 6 ay boyunca Gazze'ye gönderilmesini öngördüğünü kaydetti.

Gösteri düzenleyen öğrencilerin, diğer öğrencileri taciz ettiğini ve ülke çapında üniversite mezuniyet törenleri de dahil, kampüslerdeki diğer etkinlikleri engellemek için derslerini terk ettiğini öne süren Ogles, tasarıyı bu nedenle sunduğunu söyledi.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyeleri Randy Weber ve Jeff Duncan da X sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamalarla tasarıya destek verdiklerini duyurdu.

Weber, "Hamas destekçilerinin (Gazze'de) bir gün bile dayanamayacağına bahse girerim ama onlara bu fırsatı verelim." dedi.

Duncan ise "ABD topraklarında Hamas destekçilerinin yasalarımızı çiğnemesine ve gençliğimizi Amerika'dan ve özgürlükten nefret etmeye ikna etmesine ihtiyacımız yok. Terör örgütü adına isyan ediyorsunuz, o zaman vizenize veda edin." ifadelerini kullandı.

ABD genelindeki birçok üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri polis müdahalelerine rağmen hala devam ediyor.

Üniversite yönetimlerinin talebiyle polisin müdahale ettiği protestolarda bugüne kadar 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Filistin'e Destek Gösterisi Düzenleyen Protestocuların Gazze'ye Gönderilmesini Önerdi - Son Dakika

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