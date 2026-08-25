ABD askeri uçağı Moskova'ya indi
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 tipi nakliye uçağı, Letonya'nın Riga kentinden geldikten sonra Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov, konu hakkında bilgisi olmadığını açıkladı.
ABD Hava Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağının Rusya'nın başkenti Moskova'ya indiği belirtildi.
ABD UÇAĞI MOSKOVA'YA İNDİ
Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait "Boeing C-17 Globemaster III" tipi uçak, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.
KREMLİN SÖZCÜSÜ: HABERİM YOK
Uçağın Letonya'nın başkenti Riga'ya 23 Ağustos'ta ulaştığı, Moskova'ya da Riga'dan geldiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuda bilgisinin olmadığını belirtti.
Kaynak: AA
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