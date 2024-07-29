ABD, Ukrayna'ya 1,5 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Açıkladı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya 1,5 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı. Yardım paketi, Ukrayna'nın kritik savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hava savunma önleyicileri, roket sistemleri, mühimmat ve tanksavar silahları gibi temel yetenekleri içeriyor. Bu yardım, USAI fonlarından kullanılan 1,3 milyar dolarlık bütçenin yanı sıra ABD Başkanlık yetkisi dahilinde kullanılan 200 milyon doları da kapsıyor. USAI, Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunun eğitilmesi, teçhizatlandırılması ve danışmanlık yapılması amacıyla yürütülen bir fonlama programıdır.

29.07.2024 20:29
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NEW ABD, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarından Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ek güvenlik yardımının Ukrayna'nın kritik savunma ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım paketinde Ukrayna'ya hava savunma önleyicileri, roket sistemleri, topçular için mühimmat ve tanksavar silahları dahil olmak üzere temel yetenekler sağlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki güvenlik yardımının USAI fonlarından kullanıldığı, buna ABD Başkanlık yetkisi dahilinde kullanılan 200 milyon doların da dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu yardımların USAI paketinden kullanılan 20'nci, Ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden sağlanan 62'nci ekipman dilimi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI), Pentagon öncülüğünde, Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunun daha fazla eğitilmesi, teçhizatlandırılması ve danışmanlık yapılması amacıyla yaklaşık 50 ülkenin dahil olduğu bir fonlama programı olarak yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya 1,5 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Açıkladı - Son Dakika

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