ABD, Ukrayna'ya 108,1 Milyon Dolarlık Füze Satışı Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 108,1 milyon dolar değerinde Hawk füze sistemi satışının yapılmasına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 108,1 milyon dolarlık olası satış, kurulabilir römorklar, önemli modifikasyonlar, bakım desteği, yedek parçalar, sarf malzemeleri, aksesuarlar, bakım ve iade desteğini de içeriyor.

Açıklamada, bu satış paketiyle Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesinin geliştirileceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının ardından satışa Kongrenin de onay vermesi gerekiyor.