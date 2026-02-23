ABD Ürdün'de Savaş Uçağı Konuşlandırıyor - Son Dakika
ABD Ürdün'de Savaş Uçağı Konuşlandırıyor

23.02.2026 14:59
ABD, Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne savaş uçakları gönderdi, gerginlik artıyor.

AMMAN, 23 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne son dönemde çok sayıda savaş ve nakliye uçağı konuşlandırdığı bildirildi. Bu durum, üste normal şartlarda konuşlandırılan uçak sayısına göre belirgin bir artışa işaret ediyor.

Ürdün'de yayın yapan Roya News haber kanalının, adının açıklanmasını istemeyen Ürdünlü yetkililere dayandırdığı cumartesi günkü haberine göre, ABD söz konusu konuşlandırmayı 2021 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşması kapsamında yapıyor.

Yetkililer, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanıp, bölgede savaşın çıkmasını önlemeye yardımcı olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Öte yandan New York Times gazetesinde kısa süre önce yer alan haberde, 20 Şubat tarihli uydu görüntülerine göre ABD'nin, söz konusu hava üssüne 60'ın üzerinde savaş uçağı konuşlandırdığı ve bu rakamın, tesiste normal şartlarda konuşlandırılan uçak sayısının yaklaşık üç katı olduğu bildirildi.

Uydu görüntülerinde, üste F-35 hayalet savaş uçakları gibi üsteki uçaklara göre daha gelişmiş modellerin bulunduğu ve yeni hava savunma sistemlerinin kurulduğunun da görüldüğü ifade edildi.

Uçuş takip verilerine göre geçen hafta boyunca en az 68 nakliye uçağının üsse indiği de kaydedildi.

Amman'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Muvaffak Salti, ABD'nin Ortadoğu'daki önemli askeri üslerinden biri.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik son günlerde artmış durumda. İki taraf, ilki 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta, ikincisi ise 17 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde olmak üzere bu ay içerisinde iki tur dolaylı nükleer müzakere gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Ürdün, Son Dakika

