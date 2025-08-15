ABD, Uyuşturucu Kartellerine Karşı Asker Gönderiyor - Son Dakika
ABD, Uyuşturucu Kartellerine Karşı Asker Gönderiyor

15.08.2025 21:02
ABD ordusu, Latin Amerika'ya 4 bin asker göndererek uyuşturucu kartelleriyle mücadele edecek.

ABD ordusu, "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" için Latin Amerika ve Karayipler çevresine ilave 4 bin asker göndereceklerini açıkladı.

Amerikan ordusu, Başkan Donald Trump'ın kararnamesinin ardından uyuşturucu kartelleriyle mücadele için çalışma başlattı.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın kartellerle mücadelede orduyu daha fazla kullanma talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtti.

Yetkililer, bu kapsamda Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 22. Deniz Piyade Birimi'nin ABD Güney Komutanlığı'na konuşlandırılacağı, ayrıca nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısı ile keşif uçaklarının da bu görevlerin bir parçası olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yaratmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Latin Amerika, Karayipler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

ABD, Uyuşturucu Kartellerine Karşı Asker Gönderiyor
