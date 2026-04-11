ABD ve AB'nin Afrika Yardımları Maden Erişimi Karşılığında Sunuluyor

11.04.2026 12:29
ABD ve Avrupa Birliği, Afrika ülkelerine yönelik sağlık ve kalkınma yardımlarını ticari çıkarlarına göre sunuyor. Zambiya örneğinde, AIDS yardımlarının kesilmesi tehdidiyle maden erişimi talep ediliyor ve bu durum Afrika'nın stratejik kaynakları üzerindeki küresel rekabetin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Afrika ülkelerine yönelik sağlık ve kalkınma yardımları, değerli madenlere erişim ve ekonomik düzenlemeler karşılığında sunuluyor. Uluslararası analizler, bu yardımların ticari ve stratejik koşullara bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

New York Times'ın sızdırdığı belgelere göre, ABD, Zambiya'ya AIDS yardımlarını kesme tehdidini 'müzakere aracı' olarak kullanıyor. ABD yönetimi, Zambiya'nın kritik madenlerine daha fazla erişim sağlamak amacıyla yardımları azaltmayı değerlendiriyor. Zambiya'da 1,3 milyon kişi ABD'nin PEPFAR programına bağlı ve ülkeye bugüne kadar 6,7 milyar dolardan fazla destek sağlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre, yeni anlaşmada ABD, Zambiya'nın 340 milyon dolarlık ek sağlık harcaması yapması ve maden sektöründe düzenlemeler gerçekleştirmesi şartıyla 5 yıl için 1 milyar dolarlık sağlık desteği sunmayı öneriyor. Ayrıca ABD şirketlerinin Zambiya'nın bakır ve diğer kritik mineral rezervlerine erişiminin genişletilmesi talep ediliyor.

ABD'nin Afrika politikası 2025'te değişti ve tüm dış yardımlar donduruldu. Bu durum Zambiya'da HIV, tüberküloz ve sıtma programlarını etkiledi. Uzmanlar, ABD'nin asıl amacının stratejik maden hedefleri için Zambiya hükümetini zorlamak olduğunu belirtiyor.

ABD'nin bu politikaları yalnızca Zambiya ile sınırlı değil. Mali, Burkina Faso ve Nijer ile yürütülen görüşmelerde de insani ve sağlık yardımları karşılığında doğal kaynaklara erişim odaklı strateji izleniyor. ABD Afrika Bürosu yetkilileri, bu yaklaşımın Çin'in etkisini zayıflatmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Avrupa Birliği de Afrika'da benzer politikalar izliyor. AB'nin 'Global Gateway' girişimi çerçevesinde, altyapı ve enerji yatırımları karşılığında stratejik maden anlaşmaları yapılıyor. Afrika merkezli düşünce kuruluşları, yardım ve yatırım adı altında yeni bir sömürü modelinin dayatıldığını vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
