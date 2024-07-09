ABD ve Filipinler Arasında Nükleer Enerji İşbirliği Anlaşması Yürürlüğe Girdi

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ABD ve Filipinler arasında geçen yıl imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki temiz enerji ve enerji güvenliği alanlarındaki işbirliğini geliştireceği ve uzun vadeli ikili diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendireceği vurgulandı.

Açıklamada, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ABD ve Filipinler'in ortak temiz enerji hedeflerine önemli katkıda bulunabileceğine işaret edilerek, "Nükleer enerji, küresel iklim değişikliği ve enerji güvenliği hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabilir. Bu anlaşma, ülkelerimiz arasındaki yaklaşık 80 yıllık barışçıl nükleer işbirliğinin üzerine inşa edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sivil nükleer enerji işbirliği anlaşmalarının ABD'ye başka bir ülkeye nükleer malzeme, ekipman ve bileşen ihracatı için yasal çerçeve sağladığı kaydedilen açıklamada, yürürlüğe giren bu anlaşmanın Filipinler'e nükleer araştırma ve sivil nükleer enerji üretimi için nükleer malzeme, ekipman (reaktörler dahil), bileşen ve bilgi transferine izin vereceği aktarıldı.

Söz konusu anlaşma, 17 Aralık'ta, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde imzalanmıştı.