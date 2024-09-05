Nikaragua, ABD ve Guatemala'nın Çabalarıyla 135 Siyasi Tutukluyu Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Nikaragua, ABD ve Guatemala'nın Çabalarıyla 135 Siyasi Tutukluyu Serbest Bıraktı

ABD yönetimi, Guatemala ile işbirliği sonucu Nikaragua'da 135 siyasi tutuklunun insani gerekçelerle serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılan tutuklular arasında Amerikan Evanjelik Kilisesine mensup 13 kişi de bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua'nın siyasi tutukluların serbest bırakılması yönündeki çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

05.09.2024 18:46
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ABD yönetimi, Guatemala ile ortak çabalar sonucunda, Nikaragua'da 135 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nikaragua yönetiminin, ABD ile Guatemala'nın uzun süredir uğraştığı siyasi tutuklular konusunda adım attığı belirtildi.

Açıklamada, Nikaragua'nın, çeşitli kilise ve sivil toplum örgütlerine mensup 135 siyasi tutukluyu "insani gerekçelerle" serbest bıraktığı ve bu kişilerin ABD'nin sağladığı lojistik imkanlarla Guatemala'ya getirildiği kaydedildi.

Nikaragua'da cezaevinde bulunan siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çabaları devam ettireceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, bu konuda ilgili paydaşlarla işbirliği yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Nikaragua'nın serbest bıraktığı kişiler arasında, Amerikan Evanjelik Kilisesine mensup 13 görevlinin de bulunduğu bildirildi.

ABD yönetimi söz konusu kişilerin din adamı olduğunu savunurken, Nikaragualı yetkililer bu kişilerin kilise şemsiyesi altında ticaret ve emlak faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nikaragua, ABD ve Guatemala'nın Çabalarıyla 135 Siyasi Tutukluyu Serbest Bıraktı - Son Dakika

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