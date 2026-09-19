ABD ve Güney Kore dışişleri bakanları Washington'da Hürmüz ve Kuzey Kore'yi görüştü - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore dışişleri bakanları Washington'da Hürmüz ve Kuzey Kore'yi görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Washington'da yarı iletkenler, tedarik zincirleri ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü görüştü. İkili, stratejik sektörlerde işbirliği ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması taahhüdünü yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, yarı iletkenler ve tedarik zincirleri, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması gibi konuları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio ve Cho, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

ABD-Güney Kore ittifakı açısından önem taşıyan konuların masada olduğu görüşmede, Rubio ve Cho, yarı iletkenler dahil stratejik sektörlerde işbirliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.

Rubio, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması için işbirliğinin önemini yineleyerek kritik sektörlere yönelik tedarik zincirlerinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore'de faaliyet gösteren ABD şirketleri için "adil, şeffaf ve eşitlikçi" bir iş ortamının önemine dikkati çeken Rubio, daha önce verilen yatırım taahhütlerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Rubio ve Cho ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

İki bakan, bölgesel güvenliğin korunması ve "özgür ve açık Hint-Pasifik" hedefinin sürdürülmesi açısından ABD-Japonya-Güney Kore üçlü işbirliğinin önemini de vurguladı.

Kaynak: AA
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