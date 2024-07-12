ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı ortak nükleer caydırıcılık planına imza attı - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı ortak nükleer caydırıcılık planına imza attı

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza attı. ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, atılan adımı 'muazzam ilerleme' olarak tanımladı. İki ülkenin üst düzey savunma yetkilileri, Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda artan tehditlere karşı işbirliğini güçlendirmek için ortak plana imza attı. Plan, ABD ve Güney Kore'nin genişletilmiş caydırıcılık işbirliğinin temelini oluşturuyor.

12.07.2024 10:43
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ABD ve Güney Kore, " Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza attı.

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'ye karşı atılan söz konusu adımı "muazzam ilerleme" olarak tanımladıkları belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin üst düzey savunma yetkililerinin, Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda "artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini güçlendirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza attığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin Güney'e yönelik herhangi bir nükleer saldırısına "hızlı, ezici ve kararlı karşılık" verileceği vurgulanan açıklamada, "Biden ve Yoon, planın, ABD ve Güney Kore'nin genişletilmiş caydırıcılık işbirliğinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunun altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Kore-ABD nükleer caydırıcılık planının ayrıntılarına yer verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı ortak nükleer caydırıcılık planına imza attı - Son Dakika

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