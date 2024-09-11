ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları Kiev'e Geldi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Blinken ile Lammy, Kiev Tren İstasyonu'nda UKraynalı yetkililerce karşılandı.

Antony Blinken ve Lammy, Kiev'de düzenlenecek Kırım Platformu 4. Zirvesi'ne katılacak.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Başbakanı Evika Silina ve Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil de zirveye katılmak üzere bu sabah Kiev'e geldi.