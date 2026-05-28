ABD ve İran Arasında 60 Günlük Mutabakat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran Arasında 60 Günlük Mutabakat

28.05.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran, ateşkes ve nükleer program için 60 günlük anlaşmaya varırken, Trump'ın onayı bekleniyor.

ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya varıldığı, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiği bildirildi.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD'li bir yetkili, Axios haber platformunun geçtiği ve iki ülke arasında bir mutabakata varıldığı yönündeki haberi doğruladı.

Yetkili, ABD'li ve İranlı müzakerecilerin, ateşkesin uzatılmasına ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Trump'ın henüz buna nihai bir onay vermediğini teyit etti.

Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, söz konusu mutabakat metni üzerinde salı günü uzlaşmanın sağlandığı ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdikleri ifade edilmişti.

Söz konusu yetkililer, İran'ın daha sonra kendilerine "anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları" mesajını ilettiğini iddia etmişti ancak ABD'li isimlerin bu iddiası, İran tarafından doğrulanmamıştı.

Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak.

Buna mukabil ABD de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İran Arasında 60 Günlük Mutabakat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

20:41
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
20:35
116 yıllık efsane geri dönüyor
116 yıllık efsane geri dönüyor
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:41
Vatan Özcan: Türkiye’yi seçtim çünkü adım Vatan
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 21:02:21. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve İran Arasında 60 Günlük Mutabakat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.