ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı: Nükleer Program ve Yaptırımlar Masada

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik kritik diplomatik temaslar, Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da başladı. Görüşmeler öncesi şehirde olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, müzakere trafiğinde nükleer program, bölgesel çatışmalar ve ekonomik yaptırımlar merkezi konular olarak yer alıyor. ABD, İran'ın nükleer programının durdurulması veya sınırlandırılması gerektiğini savunuyor ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvence altına alınmasını öncelikli şartlar arasında görüyor.

İran ise müzakerelere temkinli yaklaşıyor ve görüşmelerin samimi bir zemin yerine politik bir gösteriye dönüşmesi halinde sürecin başarısız olacağını ifade ediyor. Ayrıca, İran müzakere sürecine katılım için Ortadoğu'daki askeri gelişmelerin durdurulmasını şart koşarken, Lübnan ve İsrail hattındaki gerilimlerin azaltılmasının kritik olduğunu savunuyor. Öte yandan, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığı iddiaları müzakere atmosferini gerginleştiriyor ve İran'ın daha sert bir tutum almasına neden oluyor.

Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin birkaç gün boyunca kesintisiz sürebileceğini belirtirken, en kritik konunun İran'ın dondurulmuş varlıklarının akıbeti olduğu vurgulanıyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD'nin bu şartı kabul ettiğini ve milyarlarca dolarlık varlıkların serbest bırakılacağını iddia ediyor. Pakistan yönetimi, arabulucu rolüyle sürecin çökmesini engellemeye çalışıyor ve Başbakan Şahbaz Şerif'in doğrudan süreci takip ettiği belirtiliyor. İslamabad'daki görüşmelerin yalnızca iki ülke arasındaki gerilimi değil, Ortadoğu'daki genel güç dengelerini de etkileyebileceği ifade ediliyor, ancak sahadaki askeri hareketlilik ve karşılıklı güvensizlik sürecin kırılganlığını koruyor.