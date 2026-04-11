ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı: Nükleer Program ve Yaptırımlar Masada
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı: Nükleer Program ve Yaptırımlar Masada

11.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler, nükleer program, bölgesel çatışmalar ve ekonomik yaptırımlar üzerine odaklanıyor. İran, müzakerelere katılım için belirli şartlar öne sürerken, sürecin kırılganlığı dikkat çekiyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik kritik diplomatik temaslar, Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da başladı. Görüşmeler öncesi şehirde olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, müzakere trafiğinde nükleer program, bölgesel çatışmalar ve ekonomik yaptırımlar merkezi konular olarak yer alıyor. ABD, İran'ın nükleer programının durdurulması veya sınırlandırılması gerektiğini savunuyor ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvence altına alınmasını öncelikli şartlar arasında görüyor.

İran ise müzakerelere temkinli yaklaşıyor ve görüşmelerin samimi bir zemin yerine politik bir gösteriye dönüşmesi halinde sürecin başarısız olacağını ifade ediyor. Ayrıca, İran müzakere sürecine katılım için Ortadoğu'daki askeri gelişmelerin durdurulmasını şart koşarken, Lübnan ve İsrail hattındaki gerilimlerin azaltılmasının kritik olduğunu savunuyor. Öte yandan, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığı iddiaları müzakere atmosferini gerginleştiriyor ve İran'ın daha sert bir tutum almasına neden oluyor.

Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin birkaç gün boyunca kesintisiz sürebileceğini belirtirken, en kritik konunun İran'ın dondurulmuş varlıklarının akıbeti olduğu vurgulanıyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD'nin bu şartı kabul ettiğini ve milyarlarca dolarlık varlıkların serbest bırakılacağını iddia ediyor. Pakistan yönetimi, arabulucu rolüyle sürecin çökmesini engellemeye çalışıyor ve Başbakan Şahbaz Şerif'in doğrudan süreci takip ettiği belirtiliyor. İslamabad'daki görüşmelerin yalnızca iki ülke arasındaki gerilimi değil, Ortadoğu'daki genel güç dengelerini de etkileyebileceği ifade ediliyor, ancak sahadaki askeri hareketlilik ve karşılıklı güvensizlik sürecin kırılganlığını koruyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Pakistan, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı: Nükleer Program ve Yaptırımlar Masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
16:33
16:32
15:47
15:45
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:50:52. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı: Nükleer Program ve Yaptırımlar Masada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.