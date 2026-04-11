ABD-İran Savaş Sonrası İlk Yüz Yüze Görüşmeler Bugün İslamabad'da

ABD ile İran arasında savaş sonrası ilk yüz yüze temas, bir aksilik olmaması halinde, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bugün gerçekleştirilecek. Tarafların farklı taleplerle katılacağı görüşmelerde, nükleer program, Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik gibi başlıklar öne çıkıyor. Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından, Başbakan Şahbaz Şerif’in davetiyle gerçekleşecek görüşmelerin, ne kadar süreceği şimdilik belirsiz.

Görüşmelerde, ABD heyetine Başkan Yardımcısı J. D. Vance başkanlık ederken, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi önderlik edecek. Sürecin arabuluculuğunu Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar yürütürken, Pakistan ordusu ve Başbakan Şerif’in de aktif rol oynadığı belirtiliyor.

İslamabad’daki müzakereler öncesinde karşılıklı tehditler geldi. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin başarılı olamaması ihtimaline karşı gemilerini 'en iyi silahlarla' yüklediklerini öne sürdü. İran ise, Lübnan’da ateşkes sağlanana kadar İslamabad’da ABD tarafıyla barış görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Tarafların, müzakereler için birbirinden farklı istekleri bulunuyor. İran, 10 maddelik bir talep listesi olduğunu söylerken, ABD bunları ciddi bulmuyor. Amerikan tarafının ise, Mart sonunda sunduğu 15 maddelik bir planı mevcut ve İran bunu reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 'öncelikli' taleplerini İran’ın nükleer silah edinmemesinin sağlanması ve Hürmüz Boğazı’nın açık kalması olarak özetliyor.

İran ile ABD arasında yapılacak müzakereler kapsamında iki ülkenin teknik heyetleri, Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait Nur Han Askeri Üssü’ne ulaşıp, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Pakistan aracılığıyla önce dolaylı görüşmeler yapılıp gündem belirlenecek. Eğer anlaşma sağlanırsa, aynı gün yüz yüze görüşmelere geçileceği öğrenildi.