ABD ve İran Heyetleri İslamabad'da Barış Görüşmeleri Yapıyor

11.04.2026 19:09
ABD ve İran heyetleri, savaş sonrasında kalıcı barış görüşmeleri için İslamabad'da bir araya geldi. Güvenlik önlemleri artırıldı, Pakistan hükümeti iki günlük tatil ilan etti. Görüşmeler öncesi İran ve ABD arasında çeşitli talepler gündeme geldi.

ABD ve İran heyetleri, haftalardır devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya geldi. Zirve nedeniyle İslamabad’da güvenlik önlemleri artırıldı, hükümet iki günlük tatil ilan ederken 10 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi.

İran heyeti, ABD ile yapılacak barış görüşmeleri öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü ve İran devlet televizyonu, ABD ile yürütülecek müzakerelere ilişkin çerçevenin bu temas sonunda netleştirileceğini duyurdu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin Katar ve diğer yabancı bankalarda dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını kabul ettiğini belirtti, ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanladı.

Tahran yönetimi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını kalıcı barış anlaşmasına yönelik bir iyi niyet testi olarak değerlendiriyor ve bu adımın Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor. İran’ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve bölgede kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.

ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü, iki tarafın talepleri birbirlerine dolaylı olarak iletilirken, İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. ABD Başkanı Trump, görüşmelerin başladığını belirterek, müzakerelerin iyi gitmemesi halinde ABD’nin yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Axios, birkaç ABD gemisinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğini ileri sürerken, İran’ın Fars haber ajansı ise ABD savaş gemisinin İran’ın uyarısıyla geri döndüğünü aktardı. ABD’li yetkili, bu operasyonun uluslararası sularda seyrüsefer serbestisine odaklandığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Tatil, İran, Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
