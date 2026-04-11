ABD ve İran Heyetleri İslamabad'da Barış Görüşmeleri Yapıyor

ABD ve İran heyetleri, haftalardır devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya geldi. Zirve nedeniyle İslamabad’da güvenlik önlemleri artırıldı, hükümet iki günlük tatil ilan ederken 10 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi.

İran heyeti, ABD ile yapılacak barış görüşmeleri öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü ve İran devlet televizyonu, ABD ile yürütülecek müzakerelere ilişkin çerçevenin bu temas sonunda netleştirileceğini duyurdu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin Katar ve diğer yabancı bankalarda dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını kabul ettiğini belirtti, ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanladı.

Tahran yönetimi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını kalıcı barış anlaşmasına yönelik bir iyi niyet testi olarak değerlendiriyor ve bu adımın Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor. İran’ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve bölgede kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.

ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü, iki tarafın talepleri birbirlerine dolaylı olarak iletilirken, İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. ABD Başkanı Trump, görüşmelerin başladığını belirterek, müzakerelerin iyi gitmemesi halinde ABD’nin yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Axios, birkaç ABD gemisinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğini ileri sürerken, İran’ın Fars haber ajansı ise ABD savaş gemisinin İran’ın uyarısıyla geri döndüğünü aktardı. ABD’li yetkili, bu operasyonun uluslararası sularda seyrüsefer serbestisine odaklandığını belirtti.