ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları

22.05.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'a saldırılarda İsrail'i savunmak için daha fazla mühimmat harcadı. Çatışmaların geleceği belirsiz.

ABD'nin, 28 Şubat'ta İran'a yönelik İsrail ile başlattığı ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılarında, İsrail'in savunulması için bu ülkeden daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığı öne sürüldü.

Washington Post'un (WP) haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi olan ve ismini vermek istemeyen ABD'li birkaç yetkili, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarda harcadığı mühimmata ilişkin detayları aktardı.

Yetkililer, ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırılarında İsrail'i savunmak için İsrail güçlerinin kullandığından çok daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığını ve bu mühimmatın ellerinde olanının büyük bir kısmını tükettiğini iddia etti.

ABD'nin İsrail'i savunmak için 200'den fazla Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemi fırlattığını ve Doğu Akdeniz'deki deniz araçlarından 100'den fazla Standard Missile-3 ve Standard Missile-6 füzesi ateşlediğini belirten yetkililer, İsrail'in de buna karşılık 100'den az Arrow füzesi ve yaklaşık 90 Davud Sapanı (David's Sling) füzesi harcadığını ileri sürdü.

Yetkililer, İsrail'in bu füzelerden bazılarını İran'a karşı değil Yemen ve Lübnan'dan gelen füzelere karşı kullandığını ifade etti.

Çatışmaların yeniden başlaması durumunda bölgedeki İran müttefiklerinin buna ne ölçüde katılacağının önemli bir faktör olacağına dikkati çeken yetkililer, Husiler ve Hizbullah'a yönelmesi nedeniyle İsrail hava saldırılarının, İran ile çatışmaların başından mart ayı sonunda yarı yarıya düştüğünü öne sürdü.

Yetkililer, daha önce İsrail ve ABD'nin THAAD gibi üst düzey önleyiciler ve gemi tabanlı füzelerin İsrail'e yönelik balistik tehditlerin büyük kısmını absorbe etmesini etkin bir şekilde sağlayacak bir balistik füze savunma çerçevesi üzerinde anlaştığını da aktardı.

ABD'nin İsrail'e oranla toplamda yaklaşık 120'den fazla önleyici füze fırlattığını ve iki katı kadar füzeyi etkisiz hale getirdiğini vurgulayan yetkililerden biri, "Çatışmalar yeniden başlarsa, dengesizlik muhtemelen daha da kötüleşecektir." ifadesini kullandı.

ABD'li başka bir yetkili de "İsrail'in kendi başına savaş kazanabilecek kapasitede olmadığını" ifade ederek, bunu kimsenin bilmediğini ve sonuçlarını görmediğini kaydetti.

Pentagon, yükün eşit paylaşıldığı görüşünde

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Sean Parnell, söz konusu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, hem İsrail'in hem de ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda "yükü eşit paylaştığını" ifade etti.

Parnell, her iki ülkenin de savaş uçakları, insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistemler ve çeşitli diğer gelişmiş hava ve füze savunma yeteneklerini azami etkinlikte kullandığını savundu.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada da "ABD'nin İsrail'in askeri istekliliğine, hazırlığına, ortak çıkarlarına ve yeteneklerine sahip başka bir ortağı yok." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:26
Onu daha önce böyle görmediniz Davul çalarak kendinden geçti
Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti
10:16
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı
Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:33:59. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.