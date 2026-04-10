ABD'nin NATO'dan Çıkış ve İsrail'e Yardım Tartışmaları: Tarihten Bugüne Benzer Senaryolar

ABD'nin NATO'dan çıkması ve İsrail'e yardım etmesi konusu günlerdir tartışılıyor. Bu durum, 1919 Paris Konferansı'nda İngiltere'nin Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kullanmasını hatırlatıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere, borç yükü altında imparatorluğunu yıprattı ve yerini ABD aldı, ancak Yunanistan'ı vekil olarak Anadolu'ya sürdü. Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk milleti, Sakarya ve Dumlupınar zaferleriyle bu oyunu bozdu, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Antlaşması ile siyasi sonuç elde ederek Yunanistan ve İngiltere'yi Anadolu'dan attı.

Bugün, 107 yıl sonra benzer bir tarihsel çizgideyiz. ABD, borç yükü altında Çin'in yükselişini durduramıyor ve İsrail'in vekili gibi hareket ediyor. İkili, İran karşısında 40 günü aşan süreçte siyasi hedeflerine ulaşamadı, Hürmüz ve Bab El Mendeb'in kontrolünü kaybetti. ABD ve İsrail'in elinde esas olarak havadan ateş gücü var, ancak bu tek başına askeri veya siyasi sonuç üretmiyor, sürekli siviller ölüyor. İsrail'in yeni hedefi Türkiye ve ABD'nin NATO'dan çıkıp yardım etmesi tartışılıyor, ancak ABD'nin bunu yapmak için NATO'dan çıkmasına gerek yok, zaten yapabilir, özellikle Trump döneminde daha kolay.

Türkiye'de pek çok kurum ve kişi NATO ve ABD gerçeğini görmezden geliyor. ABD ve İsrail, Türkiye'de ekonomik dengeyi bozabilir, siyasete müdahale edebilir, kumpas kurabilir ve savaşta havadan ateş gücü yağdırabilir, ancak elde edecekleri kayıplar büyük olur. Böyle bir süreçten sonra Türkiye, yeni dünyada jeopolitik perspektifte daha sağlam yer alır. Tarihte Anglosakson hegemonyaya karşı en büyük başarıyı Türkler gösterdi, Çanakkale'den Lozan'a kadar yokluklarda bile onları yendik. Yeter ki içeride birlik olup Mustafa Kemal'in rotasını takip edelim.