ABD-İran Ateşkesi: Hürmüz Boğazı Açılıyor, İsrail Destekliyor

09.04.2026 05:19
Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açması halinde saldırıların iki hafta süreyle askıya alınacağını söyledi. İran, savaşın sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması için 10 maddelik bir plan açıkladı.

Bu gelişme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli saldırıları başlatmasından bir aydan fazla süre sonra ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Çarşamba günü erken saatlerde ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul etmesi halinde, İran'a yönelik saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ettiğini söyledi. İran ise gemilerin boğazdan geçişine iki hafta süreyle izin vermeyi kabul etti ve 10 maddelik bir plan yayınladı. Plan, savaşın sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması ve tazminat ödemesi gibi hususları içeriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın boğazları açması ve saldırıları durdurması şartıyla ateşkesi desteklediğini belirtti, ancak ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını vurguladı. Pakistan, nihai bir anlaşma için görüşmeleri sürdürmek üzere heyetleri Cuma günü İslamabad'da bir araya gelmeye davet etti. Beyaz Saray, görüşmelerin devam ettiğini doğruladı, ancak kesin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, ABD Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Araçla da yaya olarak da kaçamadı Yediği cezayı öyle böyle değil
Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
