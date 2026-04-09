ABD-İran Ateşkesi: Hürmüz Boğazı Açılıyor, İsrail Destekliyor

Bu gelişme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli saldırıları başlatmasından bir aydan fazla süre sonra ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Çarşamba günü erken saatlerde ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul etmesi halinde, İran'a yönelik saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ettiğini söyledi. İran ise gemilerin boğazdan geçişine iki hafta süreyle izin vermeyi kabul etti ve 10 maddelik bir plan yayınladı. Plan, savaşın sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması ve tazminat ödemesi gibi hususları içeriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın boğazları açması ve saldırıları durdurması şartıyla ateşkesi desteklediğini belirtti, ancak ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını vurguladı. Pakistan, nihai bir anlaşma için görüşmeleri sürdürmek üzere heyetleri Cuma günü İslamabad'da bir araya gelmeye davet etti. Beyaz Saray, görüşmelerin devam ettiğini doğruladı, ancak kesin bir açıklama yapılmadı.