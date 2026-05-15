ABD ve Küba Arasında Güvenlik Görüşmesi

15.05.2026 05:43
CIA Direktörü Ratcliffe, Küba ile güvenlik ve işbirliği konularını görüştü.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki ABD heyeti başkent Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi.

Küba devlet medyası Cuba Debate'nin haberine göre, CIA Direktörü Ratcliffe başkanlığındaki bir ABD heyeti Küba İçişleri Bakanı temsilcileriyle görüştü.

Haberde, "Her iki taraf da iki ülkenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından, kolluk kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ortak çıkarlarını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Havana yönetimi de ABD heyetiyle yapılan görüşmeyi doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Küba'nın terör veya aşırılık yanlısı örgütlere ev sahipliği yapmadığı, bu yapıları desteklemediği ya da finanse etmediği ve faaliyet göstermelerine izin vermediği bir kez daha ortaya konmuştur. Ülkede herhangi bir yabancı askeri veya istihbarat üssü bulunmamaktadır. Küba, ABD'ye karşı hiçbir zaman düşmanca faaliyetleri desteklememiş, topraklarının başka bir ülkeye karşı kullanılmasına da asla izin vermemiştir."

Reuters'ın aktardığına göre Ratcliffe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba hükümetine yönelik mesajını iletti.

Mesajda, Küba yönetiminin "temel değişiklikler" gerçekleştirmesi halinde Beyaz Saray'ın ekonomi ve güvenlik konularında müzakereye hazır olduğu belirtildi.

Trump, 12 Mayıs'taki açıklamasında, Küba'nın ABD'den yardım istediğini ve bu ülkeyle görüşmeler yapacaklarını ifade etmişti.

