ABD ve Meksika Sınır Güvenliği Görüşmeleri - Son Dakika
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ABD ve Meksika Sınır Güvenliği Görüşmeleri

ABD Savunma Bakanı, Meksika ile sınır güvenliği ve düzensiz göç konularını ele aldı.

02.02.2025 10:46
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ve Meksika Donanma Bakanı Amiral Raymundo Morales Angeles ile sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler konularını ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hegseth, Trejo ve Angeles ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde ABD'nin "güvenlik çıkarları" ile iki ülkenin savunma alanında işbirliğinin yanı sıra Meksika sınırının güvenliği konusu değerlendirildi.

Hegseth, Meksika güvenlik güçlerinin, ABD'ye "tehdit teşkil eden" kartel faaliyetlerini durdurmaya çalışmasının önemli olduğunu dile getirerek, bu ülkeden ABD'ye düzensiz göçü azaltmaya yönelik adımlar atılması çağrısında bulundu.

Bakanlar, savunma alanında işbirliğini derinleştirmeye bağlılıklarını yineledi.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE), 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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