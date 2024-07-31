ABD ve Singapur Arasında Sivil Amaçlı Nükleer İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve Singapur Arasında Sivil Amaçlı Nükleer İşbirliği Anlaşması İmzalandı

ABD ve Singapur arasında barışçıl nükleer işbirliğinin derinleştirilmesi kapsamında sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzalandı. Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelerek anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik karşılıklı taahhüt temelinde barışçıl nükleer işbirliğinin derinleştirilmesi için bir adım olarak değerlendiriliyor. İki ülkenin nükleer emniyet ve güvenlik tedbirleri konularında yakın işbirliği içinde olduğu belirtilerek, anlaşmanın ABD ve Singapur'un sivil nükleer işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

31.07.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Singapur arasında barışçıl nükleer işbirliğinin derinleştirilmesi kapsamında sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzalandı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın, Singapur'a ziyarette bulunan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik karşılıklı taahhüt temelinde barışçıl nükleer işbirliğinin derinleştirilmesi için bir adım olduğu ifade edilen açıklamada, bunun iki ülkenin "güçlü ortaklıklarına" katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin nükleer emniyet ve güvenlik tedbirleri konularında yakın işbirliği içinde olduğu vurgulanarak "Bu anlaşmayla ABD ve Singapur, kritik enerji ihtiyaçlarını dengelerken gelişmiş nükleer enerji teknolojilerinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için sivil nükleer işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadesine yer verildi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Bakan Balakrishnan, yaptığı açıklamada, "Mevcut geleneksel nükleer teknolojiler Singapur için uygun değil ancak sivil nükleer teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında, hızla gelişen bu alandaki atılımları takip etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Balakrishnan, anlaşmanın bilgi ve teknoloji erişimine kolaylık sağladığını, ABD'deki sivil nükleer uzmanlarla ilişkileri derinleştirme fırsatı tanıdığını aktardı.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Singapur, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Singapur Arasında Sivil Amaçlı Nükleer İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 15:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: ABD ve Singapur Arasında Sivil Amaçlı Nükleer İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement