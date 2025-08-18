ABD Vize Sürecini Gözden Geçirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD Vize Sürecini Gözden Geçirecek

18.08.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rubio, Gazze'ye verilen ziyaretçi vizelerinin durdurulacağını ve sürecin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Ağustos'ta Gazzelilere ziyaretçi vizesi vermeyi durdurduklarını açıklamalarının ardından sürecin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Rubio, CBS News'a verdiği demeçte, ABD'nin Gazze halkına vermeyi durdurduğu ziyaretçi vizesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sadece Gazzeli çocuklara değil onlara refakat eden yetişkinlere de vize verildiğine dikkati çeken Rubio, "Bu vizelerin nasıl verildiğini yeniden değerlendireceğiz. Sadece çocuklar değil onlara refakat eden kişiler de buna dahil." dedi.

Rubio, Kongreye sunulan kanıtlara göre vize alma sürecine dahil olan bazı kuruluşların Hamas ile güçlü bağlarının bulunduğunu ileri sürerek, "Hamas ile dostane ilişkiler içinde olan gruplarla işbirliği yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Sınırlı sayıda çocuğa vize verildiğini ancak bu çocukların yetişkinlerle seyahat ettiklerini belirten Rubio, "Programı durdurup bu vizelerin nasıl incelendiğini ve bu kuruluşların vize alma süreciyle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesinin durdurulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Vize Sürecini Gözden Geçirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:19:31. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Vize Sürecini Gözden Geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.