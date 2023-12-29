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ABD, X-37B Uzay Uçağını Yeni Bir Görev İçin Uzaya Yolladı - Son Dakika
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ABD, X-37B Uzay Uçağını Yeni Bir Görev İçin Uzaya Yolladı

ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing firması tarafından üretilen X-37B uzay uçağını en az birkaç yıl sürmesi beklenen yeni bir görev için uzaya yolladı. SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan uçak, Dünya yörüngesinde bilimsel deneyler yapacak. X-37B uçakları daha önce 6 uzay görevi icra etmiş ve son görevde 908 gün yörüngede kalmıştı.

ABD, X-37B Uzay Uçağını Yeni Bir Görev İçin Uzaya Yolladı
29.12.2023 - 12:53,
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ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing firması tarafından üretilen X-37B uzay uçağını en az birkaç yıl sürmesi beklenen yeni bir görev için uzaya yolladı.

"Space.com" internet sitesindeki açıklamada, insansız uzay uçağının, SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, ABD'li Boeing firmasınca üretilen X-37B uzay uçağının, en az birkaç yıl sürmesi öngörülen yeni bir görev için uzaya yollandığı ve uçağın Dünya yörüngesinde bilimsel deneyler yürüteceği kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 6 uzay görevi icra etmişti.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı.

Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak da 780 gün kalmıştı.

Son olarak, Mayıs 2020'de fırlatılan altıncı uçak, yörüngede tam 908 gün kaldıktan sonra Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapmıştı. Bu, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
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