ABD Yapay Zeka ile Deregülasyon Hedefliyor

ABD'de Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) federal düzenlemelerin büyük kısmını kaldırmak amacıyla yapay zeka (AI) aracı geliştirdiği bildirildi.

Washington Post (WP) gazetesi, departmanın "DOGE AI Deregülasyon Karar Aracı" adlı yapay zeka destekli mekanizmaya ilişkin planların yer aldığı belgelere ulaştı.

Belgelerde yapay zeka destekli aracın yaklaşık 200 bin federal düzenlemeyi analiz ederek hangilerinin kaldırılabileceğine karar vermesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Federal düzenlemelerin yüzde 50'sine hukuken gerek olmadığı, yüzde 38'inin hukuka uygun idare edildiği, yüzde 12'sine gerek duyulmadığı ancak kurumun ihtiyacının bulunduğu kaydedilen belgelerde hukuken ve kurumun işleyişi açısından gerek görülmeyen uygulamaların kaldırılmasıyla yılda 3,3 trilyon dolar tasarruf sağlanabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Belgelerde yapay zeka aracının bazı değişiklikler ve çıkarmalar önerdiği, DOGE'nin federal kurumlardaki personeli yapay zeka destekli aracın kullanımı konusunda eğiteceği ve her federal kurumun sonlandırılabilecek düzenlemelere ilişkin listelerini 1 Eylül'e kadar çıkarmasını hedeflediği bildirildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Harrison Fields, yaptığı açıklamada yapay zeka destekli "deregülasyon" sürecine ilişkin tüm seçeneklerin değerlendirildiğini ve kesin olarak herhangi bir planın onaylanmadığını, Beyaz Saray'la değerlendirme halinde sürecin ilerlediğini belirtti.

Fields, DOGE'deki uzmanların, hükümet sistemlerinde etkililiği artırmak için daha önce denenmemiş değişikliklere ilişkin planlar hazırladığını kaydetti.

Öte yandan, yapay zeka destekli aracın DOGE'de aktif kullanılıp kullanılmadığının WP tarafından doğrulanamadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, şubatta yaptığı açıklamada, federal hükümette köklü değişiklikler ve düzenlemeler gerçekleştirerek ABD'nin imajını yükseltecek büyük adımlar attıklarını belirtmişti.

Trump, "Her bir yeni düzenleme için ABD tarihindeki en büyük deregülasyon kampanyasını başlattık. Eski birçok düzenlemeyi ortadan kaldırdık." ifadelerini kullanmıştı.