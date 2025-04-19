ABD, Yemen'de Hudeyde'ye 13 Hava Saldırısı Düzenledi

ABD savaş uçaklarının, Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti limanı ve havaalanına 13 kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının Telegraf sayfasında yer alan habere göre, ABD Kızıldeniz'deki Hudeyde kenti limanı ve havaalanına 13 kez hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu can kaybı ya da hasara dair bilgi verilmezken, ABD saldırı hakkında henüz açıklama yapmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de daha önce yaptığı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın başkent Sana hava sahasında "düşmanca eylemler" gerçekleştirdiği sırada düşürüldüğünü belirtti.

Bununla beraber son 24 saat içinde ABD'ye ait 2 İHA'nın, nisan ayı içinde ise toplam 6 İHA'nın düşürüldüğü bilgisini veren Seri, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukası sona erene kadar operasyonların süreceğini" kaydetti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.