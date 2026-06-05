ABD, Yeni Zelanda'ya 1.5 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'ya toplam değeri 1,5 milyar doları geçen helikopter ve torpido satışına onay verdiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Zelanda'ya yapılması planlanan silah satışına ilişkin Kongre'ye resmi bildirimde bulunuldu.

Buna göre, ABD yönetimi, Yeni Zelanda'ya 5 adet MH-60R çoklu görev helikopteri, 65 Hellfire füzesi, ilgili radar sistemleri ve diğer bileşenleri içeren ve yaklaşık 1,5 milyar doları aşan silah satışını gerçekleştirecek.

ABD, bu ülkeye 69 milyon dolarlık torpido satışına da onay verdi.