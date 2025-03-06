ABD Yetkilileri Texas Sınırını Ziyaret Etti

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, düzeniz göçmenlerle mücadele kapsamında Texas sınırını ziyaret etti.

Savunma Bakanı Hegseth, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hegseth, X'teki paylaşımında, helikopter içinde çekildiği anlaşılan fotoğraflarla birlikte Vance ve Gabbard'ı etiketleyerek, "Bugün sınırda iki harika Amerikalıyla birlikte." ifadesine yer verdi.

Sınır güvenliğinin ulusal güvenlikle eşit olduğunu belirten Hegseth, isim vermeden önceki yönetime atıf yaparak Donald Trump döneminde düzensiz göçmen politikalarının "gece ile gündüz" kadar farklı olduğu imasında bulundu.

ABD basınında, Vance, Hegseth ve Gabbard'ın San Antonio'nun yaklaşık 60 kilometre batısındaki sınır kasabası Eagle Pass'ta Trump yönetiminin yasa dışı geçişler ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çabaları kapsamında havadan incelemelerde bulunduğu ve bölgedeki yetkililerle görüşerek bilgi aldığı kaydedildi.

Vance'in, Trump'ın göreve başlamasından bu yana güney sınırını ziyaret eden en üst düzey yetkili olduğu belirtildi.