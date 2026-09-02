Charlie Kirk suikastında kritik karar! İdam cezasının önü açıldı - Son Dakika
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Charlie Kirk suikastında kritik karar! İdam cezasının önü açıldı

Charlie Kirk suikastında kritik karar! İdam cezasının önü açıldı
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ABD'de yargıç, 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan sanığın, aralarında "nitelikli kasten öldürmenin" de bulunduğu tüm suçlamalardan yargılanmasına hükmederek savcılığın idam cezası talep etmesinin önünü açtı.

ABD'de yargıç, 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan sanığın, aralarında "nitelikli kasten öldürme"nin de bulunduğu tüm suçlamalardan yargılanmasına hükmetti. Kararla birlikte savcılığın sanık hakkında idam cezası talep etmesinin önü açıldı.

TÜM SUÇLAMALARDAN YARGILANACAK

CNN'in haberine göre Yargıç Tony Graf, Kirk'ü öldürmekle suçlanan ve "nitelikli kasten öldürme" dahil 6 farklı suçlamayla karşı karşıya olan 23 yaşındaki Tyler Robinson hakkındaki kararını açıkladı.

Yargıç Graf, kendisine yöneltilen suçlamalara itiraz eden Robinson'un tüm suçlamalardan yargılanmasına karar verdi. Böylece savcılığın sanık hakkında idam cezası talep etmesinin önü açıldı.

KIRK'ÜN AİLESİ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Davayı takip eden Kirk'ün ailesi, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

CHARLIE KIRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakâr fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Charlie Kirk suikastında kritik karar! İdam cezasının önü açıldı - Son Dakika

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