ABD'de cinsel taciz depremi! İstifalar art arda geldi - Son Dakika
ABD'de cinsel taciz depremi! İstifalar art arda geldi

ABD\'de cinsel taciz depremi! İstifalar art arda geldi
15.04.2026 10:44
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Eric Swalwell ve Tony Gonzales, cinsel taciz iddialarının ardından görevlerinden istifa etti. Swalwell suçlamaları reddederken, Gonzales görevini bıraktı. İstifalar, haklarında planlanan ihraç oylaması öncesinde geldi ve ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD Temsilciler Meclisi’nde cinsel taciz iddiaları gündemi sarstı. Demokrat Eric Swalwell ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales, haklarındaki suçlamaların ardından görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İHRAÇ OYLAMASI ÖNCESİ İSTİFA

İki Kongre üyesinin istifası, Temsilciler Meclisi’nde haklarında planlanan ihraç oylaması öncesinde geldi. Gelişme, ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SWALWELL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Demokrat Eric Swalwell, yaptığı açıklamada cinsel taciz iddialarını reddetti. Ayrıca California valiliği adaylığından da çekildiğini duyuran Swalwell, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Swalwell hakkında, aralarında birlikte çalıştığı bir iş arkadaşının da bulunduğu beş kadın tarafından cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları yöneltilmişti. New York’taki bir otel odasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Manhattan Bölge Savcılığı tarafından da cezai soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GONZALES GÖREVİNDEN AYRILDI

Cumhuriyetçi Tony Gonzales ise hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gonzales’in istifasıyla birlikte Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nin yürüttüğü soruşturmanın da fiilen sona erdiği ifade edildi.

ABD SİYASETİNDE YENİ KRİZ

Yaşanan gelişmeler, ABD siyasetinde etik tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, Kongre’deki güven ve denetim mekanizmaları da tartışma konusu oldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de cinsel taciz depremi! İstifalar art arda geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'de cinsel taciz depremi! İstifalar art arda geldi - Son Dakika
