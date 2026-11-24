(ANKARA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için taziye mesajı yayımladı.

Gül mesajında, "Türk siyasetinin önemli isimlerinden, değerli devlet adamı Hikmet Çetin Bey'in vefatından büyük üzüntü duydum. Siyasete girdiğim ilk yıllarda başlayan dostluğumuz bugünlere kadar birçok güzel anıyla devam etti. Hikmet Bey kendisini herkese sevdiren iyi bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.