Abdüllatif Şener\'in Oğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Hakaretten Tutuklandı

(ANKARA) - AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
AK Parti'nin kurucularından olan eski Başbakan Bardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener hakkında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarından aracıyla geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durdurularak gözaltına alındı.
Şamil Şener, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.
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