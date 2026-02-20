Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında kesin ihraç kararı verdi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurulun 5 Şubat 2026 tarihli toplantısında Göçer'in partiden çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, Göçer'in parti tüzüğünün 68/1-b, 68/1-d ve 68/1-f maddelerinde yer alan hükümlere aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi.
Buna göre;
Partide üstlenilen görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,
Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkı sağlamak,
Kurultay ve kongre süreçlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunmak
eylemlerinin sabit görüldüğü ifade edildi.
Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu fiiller nedeniyle Abdulvahap Göçer'in partiden "kesin çıkarma" cezasıyla ihraç edilmesine karar verdi. Kararın oy birliğiyle alındığı vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › Abdulvahap Göçer CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?