ABU Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Sultanlığı Arasında Anlaşmalar İmzalandı - Son Dakika
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Sultanlığı Arasında Anlaşmalar İmzalandı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Sultanlığı Arasında Anlaşmalar İmzalandı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Umman Sultanlığı, demiryolları, teknoloji ve eğitimin yanı sıra yatırım, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanlarında anlaşmalar imzaladı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, başkent Abu Dabi'deki el-Vatan Sarayı'nda bir araya gelerek, ortak alanlarda kalkınma ve refaha yönelik ikili işbirliği imkanlarını ele aldı. Görüşmelerin ardından demiryolları, teknoloji ve eğitim alanlarında anlaşmalar imzalandı.

22.04.2024 21:58
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Umman Sultanlığı, demiryolları, teknoloji ve eğitimin yanı sıra yatırım, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanlarında anlaşmalar imzaladı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, ülkeyi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid başkent Abu Dabi'deki el-Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

İki taraf görüşmelerde, ortak alanlarda kalkınma ve refaha yönelik ikili işbirliği imkanlarının yanı sıra, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere, bölgeyi yeni krizlerden korumak amacıyla, fevri tutumlardan kaçınarak aklın ön planda tutulmasının önemini vurgulayarak, bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak ilgi konularını ele aldı.

Görüşmelerin ardından Bin Zayid ve Bin Tarık'ın da katıldığı törende demiryolları, teknoloji ve eğitimin yanı sıra yatırım, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanlarında anlaşma ve mutabakatlar imzalandı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Politika, Güncel, Son Dakika

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