Abu Dabi'de Füze İmhası Sırasında Yaralanma

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edilmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.
Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi imha ettiği ve şarapnel parçalarının Eş-Şevamih bölgesine düştüğü kaydedildi.
Olayda Hindistan uyruklu 1 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.
