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Aç kalan kurt, köpeği boğdu ve sürükleyerek götürmeye çalıştı - Son Dakika
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Aç kalan kurt, köpeği boğdu ve sürükleyerek götürmeye çalıştı

Aç kalan kurt, köpeği boğdu ve sürükleyerek götürmeye çalıştı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi. Kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Bir kurt, Eskikılıç köyünde karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı. Olayı kaydeden bir kişi, kurdun köpeği bırakıp gözden kaybolduğu anı görüntüledi.

03.02.2024 22:45
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Ardahan'ın Damal ilçesinde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

İlçenin Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Damal'dan iş dönüşü köye gittiğini belirten Ozan Güler, köyün içinden geçerken bir kurdun köpeği boğduğuna şahit olduğunu ve o anı kaydettiğini söyledi.

Görüntüde, boğduktan sonra köpeği köyden çıkarmaya çalışan kurdun, hayvanın cesedini başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolması yer aldı.

Kaynak: AA

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