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Aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle ötürdü - Son Dakika
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Aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle ötürdü

Aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle ötürdü

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğukların başlamasıyla birlikte kurtlar şehir merkezine indi. Aç kalan bir kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

03.02.2024 23:42
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Aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle ötürdü

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğukların başlamasıyla birlikte kurtlar şehir merkezine indi. Aç kalan bir kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyünde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışma anı Ozan Kılıç tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yağışının ardından kent genelinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Aç kalan hayvanlar yerleşim yerlerine iniyor. İlçeye bağlı Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı. İlçeden iş dönüşü köye giderken bir kurdun köpeği boğduğu anlara şahitlik eden Ozan Güler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Görüntüde, köpeği boğduktan sonra köyden çıkarmaya çalışan kurdun, hayvanın cesedini başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolması yer aldı.

Kaynak: İHA

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