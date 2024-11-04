Aç kalan tilki ilçe merkezinde

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Aç kalan tilki ilçe merkezine indi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yerleşim yerine inen bir tilki görüntülendi.

Akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde gezintiye çıkan bir tilki, bazı evlerin yanındaki çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Yaşam alanı olan ağaçlık alandan ilçe merkezine giriş yapan tilkiyi gören Tugay Öztürk adlı vatandaş, şaşırdığını kaydederek, cep telefonu kamerasıyla tilkiyi görüntülemeyi de ihmal etmedi.

Bir süre çevrede gezinen tilki, daha sonra gözden kayboldu. Tilkinin aç kaldığından ötürü yaşam alanlarına indiği değerlendiriliyor.