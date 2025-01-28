Aç Kalan Tilki Mezarlığa İndi

Aç kalan tilki mezarlıklara kadar indi
ELAZIĞ - Elazığ'da yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, mezarlıklara kadar indi.
Yaşan alanlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmeleri devam ediyor. Son olarak aç kalan bir tilki Elazığ'da Asri Mezarlığına kadar geldi. Burada yiyecek arayan tilki uzunca bir süre arandıktan sonra istediğini bulamayınca uzaklaşarak gözden kayboldu.
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