Aç Kalan Tilki Mezarlığa İndi

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Aç kalan tilki mezarlıklara kadar indi

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, mezarlıklara kadar indi.

Yaşan alanlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmeleri devam ediyor. Son olarak aç kalan bir tilki Elazığ'da Asri Mezarlığına kadar geldi. Burada yiyecek arayan tilki uzunca bir süre arandıktan sonra istediğini bulamayınca uzaklaşarak gözden kayboldu.