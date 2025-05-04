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Açıkkapı, Gençlerle Keban'da Buluştu

Açıkkapı, Gençlerle Keban\'da Buluştu

AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı, gençlerle buluşarak taleplerini dinledi ve esnafı ziyaret etti.

04.05.2025 17:30
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Keban ilçesinde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanlığınca ilçedeki bir kıraathanede "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi.

Etkinliğe katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı, yaptığı konuşmada, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çaba serf ettiklerini söyledi.

Ağın ve Keban ilçelerinde zirai don nedeni ile tarımsal ürünlerde zarar oluştuğunu anımsatan Açıkkapı, "Sahadan alacağımız talepleri ilgili makamlara, kurumlara, genel müdürlüklere aktaracağız." dedi.

Programın ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret eden Açıkkapı, daha sonra ilçeye bağlı Çevrekaya köyü Hamurlu Mezrası'na ziyarette bulundu.

Programa, İl Genel Meclis Üyesi Nadir Can, İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, İlçe Kadın Kollar Başkanı Pınar Bayır, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

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