Açıköğretimde kayıtların silinmesiyle öğrenci sayısı düştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 akademik yılında açıköğretime kayıtlı 4 milyon 454 bin 128 öğrenci sayısının, 2022-2023 akademik yılında 2 milyon 835 bin 686'ya düşmesinin 4 dönem ve üstü pasif öğrencilerin kayıtlarının silinmesi nedeniyle oluştuğunu bildirdi.
YÖK'ten, "Yükseköğretimden büyük kopuş" başlığıyla verilen haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, açıköğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerle ilgili programdan ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenlemenin, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca yapıldığı anımsatıldı.
Kurulun açıklamasında, "Öğrenci sayılarındaki fark, açıköğretim fakültesinde okuyan, toplam 4 dönem ve üstü pasif öğrenci olarak tabir edilen kayıt yenilememiş ve sınavlara girmemiş öğrencilerin kayıtlarının silinmesi nedeniyle oluşmuştur." bilgisine yer verildi.
Kaydı silinenlerin yüzde 50'si 8 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlıydı
Anadolu Üniversitesince, ilgili Kanun'un yayımından 2 yıl sonrasında 2022'de üst üste 4 dönem ve üzeri kayıt yenilemeyen ve tamamı açıköğretim programlarında kayıtlı 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiği bildirilen açıklamada, şu veriler paylaşıldı:
"15 Nisan 2022 tarihinde yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 8 milyon 296 bin 959 iken açıköğretim öğrencisinin bu şekilde kaydının silinmesiyle 2022 bahar yarılı sonunda yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 6 milyon 440 bin 209'a düşmüştür. Kaydı silinen söz konusu öğrencilerin yüzde 80'inin 5,5 yıldan, yüzde 50'sinin 8 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlı olduğu ve 935 bin kişinin sınavsız ikinci üniversite veya sınavsız dikey geçiş kapsamında açıköğretim programlarına kayıtlı olduğu görülmüştür. Bu sayı, 15 Nisan 2023 tarihinde 6 milyon 952 bin 142'ye yükselmiştir. 15 Mart 2024 itibarıyla ise 7 milyon 83 bin öğrenci yükseköğretime kayıtlıdır."
Açıklamada, 2022 ve 2023 yılı açıköğretim öğrenci sayılarına ilişkin, "2021-2022 akademik yılında açıköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 4 milyon 454 bin 128 iken bu sayı 2022-2023 akademik yılında 2 milyon 835 bin 686'ya düşmüştür." bilgisi verildi.
Kanun kapsamında, açıköğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydının silinmesi uygulamasının devam ettiği vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › Açıköğretimde kayıtların silinmesiyle öğrenci sayısı düştü - Son Dakika
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin özel bölümü olan Musikişinas, dünya çapında müzik tarihine yön vermiş isimlerin hikayelerini beyazperdeye taşıyacak. Stop Making Sense, Ryuichi Sakamoto: Opus, Dimitris Skyllas: afterpop, Gloria! ve Bolero adlı filmler seçkide yer alacak.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yerel seçimlere sayılı günler kala partisine yönelik teveccühün hızla arttığını belirterek, partilerinin hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası olmadığını vurguladı. Bekin, Milli Görüş ruhuyla seçimlere girdiklerini ve diğer siyasi partilerin pankartlarını sökerek partilerinin önüne set çekmeye çalıştığını ifade etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, müşterilerin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceğini söyleyip bu altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcular aranıyor. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi ve şu ana kadar 15 kişinin şikayette bulunduğu olayla ilgili başvuru sayısının artması bekleniyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Ercan ve Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak'ı makamında ağırladı. Ziyarette, öğretim üyeleri kitaplarını takdim etti ve Rektör Özölçer başarılarının devamını diledi.
AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu temini projesi hakkında açıklama yaptı. Teke, Gerede suyunun Polatlı'ya getirilmesi sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, suyun henüz gelmediğini ve bugün açılış töreni yapılmasına rağmen suyun gelme ihtimalinin olmadığını belirtti. Teke, güzergahtaki isale hattı çalışmalarında eksiklikler olduğunu ve suyun tersten doldurulduğunu ifade etti.
Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı. Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi'nde bulunan tek katlı taş ev, yağmur yağışıyla birlikte yıkıldı. Evde kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil ile Ahmet T'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TRT World'e verdiği röportajda Erzurum'un ekonomisi ve şehrin genel meseleleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye şampiyonası Muğla finallerinde Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı yenilgisiz Muğla şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Yatağan Ayser-Kazım Eren Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı, grup maçlarında gol yemeden 4 maçı da kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Türkiye yarı finallerine katılan takım, Türkiye şampiyonasından derece ile dönmeyi hedefliyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti. Başkan Tekin, öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?