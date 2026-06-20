Açıkta Satılan Gıdalar Risk Taşıyor

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, açıkta satılan gıdaların buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini, aksi taktirde tüketilmesi halinde gıda zehirlenmelerine neden olabileceğini söyledi. Özellikle çalışanların kahvaltı öğünü olan sandviçlerin de risk taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Var, "Bu sandviçlerin içerisine peynir, salam, salata malzemeleri konuluyor ve gün boyu dışarıda bekleyebiliyor. Bu tür gıdaların oda sıcaklığında değil, soğuk muhafaza edilmesi gerekiyor" dedi.

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, dışarıda açıkta satılan gıdalarla ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Var, "Dışarıdan tüketim yaparken iyi pişmemiş et ve ürünleri, oda sıcaklığında bekletilen süt ve et ürünleri, mayonezli mezeler ve elbette hijyene uyulmadan çiğ sebze ve meyvelerle hazırlanan çeşitli salatalar tehlikeli olabiliyor. Bunun yanı sıra pazar yerlerinde satılan yumurta, süt ve süt ürünleri de oldukça risk taşıyor. Bir şeyi tüketirken sadece onun lezzeti, getireceği fayda, beslenme değerine odaklanılıyor ve hijyen hep göz ardı ediliyor. Güvenilir gıda olup olmadığına bakılmıyor. Hijyenin yanı sıra sıcak havalar da riski artırıyor. Bizi hasta eden patojenler sıcak havayı seviyor ve daha hızlı çoğalabiliyor. Dolayısıyla yanlış muhafaza edilen bir gıdayı tükettiğinizde gıda zehirlenmesine yol açıyor. Bu da karın krampları, ishal, bulantı, kusma gibi belirtilerin yaşanmasına neden olabiliyor" diye konuştu.

'ÇOK TÜKETİLEN SANDVİÇLER HALA RİSK TAŞIYOR'

Özellikle çalışanların kahvaltı öğünü olan sandviçlerin de risk taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Var, "Bazı unlu mamullerde kaldırım üzerinde satılan açmalar, ekmekler, simitler ya da halka tatlılar son yıllarda yapılan uyarılar ve artan denetimlerle birlikte biraz daha dükkan içerisine, vitrin arkasına girmeye başladı. Ancak sabah işe gidenler için büyük kolaylık sağlayan ve çokça tüketilen sandviçler hala risk taşıyor. Bazı işletmelerde bunların kasa kenarında, oda sıcaklığında satışa sunulduğu görülüyor. Sabah saatlerinde hazırlanan bu sandviçlerin içerisine peynir, salam, salata malzemeleri konuluyor ve gün boyu dışarıda bekleyebiliyor. Sandviçlerin içerisine konulan malzemeler normalde buzdolabında muhafaza edilir. Ancak bunlar ekmeğin içerisine girince ekmeğin onları koruduğu mu düşünülüyor? Bu tür gıdaların oda sıcaklığında değil, soğuk muhafaza edilmesi gerekiyor" dedi.

'ŞİŞE GEÇİRİLEN KIYMALAR DIŞARIDA SERGİLENMEMELİ'

Bazı kebapçılarda da şişe geçirilmiş kıymaların dışarıda sergilendiğini söyleyen Prof. Dr. Işıl Var, "Et ürünlerini de dışarıdan yediğinizde mutlaka iyi pişmiş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bazı kebapçılarda da şişe geçirilmiş kıymaların dışarıda sergilendiğini görüyorum. Tüketicinin görüp, 'Kıyma ne kadar güzel görünüyor' demesi için şov yapamazsınız. Etler özellikle de kıymalar çabuk bozulabilen gıdalar olduğu için daha sonrasında iyi pişirilse bile gıda güvenliği ve beslenme açısından risk taşıyabiliyor. Burada olay aslında sadece dikkatsizlik ve işin vitrinine oynamaktır. Tüketiciler buna kanmasınlar. Aksine onlar kendileri birer müfettiş gibi hareket etsinler. Buzdolabında olması gereken yiyeceklerin dışarıda satıldığını ve kendilerine sunulduğunu gördüklerinde buna itiraz etsinler. Gerekirse ilgili makamlara şikayetlerini bildirsinler" diye konuştu.