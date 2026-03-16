Acil Kalp Grefti Kastamonu'dan Ankara'ya Ulaştırıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir hasta için Kastamonu'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımızla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kastamonu'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her an, her şartta kanatlarımız hayat taşımak için açılıyor. Bir vatandaşımıza umut olmanın gururuyla."