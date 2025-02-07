Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Acil Organ Nakli Uçaktaydı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?