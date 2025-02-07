Acil Organ Nakli Uçaktaydı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.