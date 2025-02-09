Acil Tıptan 'Sarı Serum' Uyarısı - Son Dakika
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Acil Tıptan 'Sarı Serum' Uyarısı

Acil Tıptan \'Sarı Serum\' Uyarısı

'Sarı serum' tedavisi yok, kullanım ölüm riski taşıyor; grip evde bol sıvı ve ilaçla geçer.

09.02.2025 12:18
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "sarı serum" diye bir tedavi biçiminin olmadığını ve kullanmanın ölüm riski taşıdığını belirtti.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı da olan Çakır, AA muhabirine, grip veya soğuk algınlığının evde ılık içecekleri bol miktarda tüketip ateş düşürücü ve ağrı kesicilerin yanı sıra gerekirse doktor önerisiyle antibiyotik kullanarak kolaylıkla geçebileceğini söyledi.

Hiçbir grip vakasının "sarı serum"a ihtiyacının olmadığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Son yıllarda giderek artan 'sarı serum' diye uydurulmuş tedavi biçimi ortaya çıktı. Bu sanki gerçekten gribin tedavisiymiş gibi hız kazanmasıyla beklenmedik şekilde halk arasında sarı serum talebi oluştu. Böyle bir serum ve tedavi biçimi yoktur. Bu ilaçların her biri ayrı ayrı alerjen etkiye sahip. Kullanılan çoklu ilaçlar damar yolundan gönderildiğinden ciddi alerji riski taşıyor. Hekimler olarak bunu hastalara her sefer izah edip talepleri geri çeviriyoruz fakat bazı sağlık kabinlerinde, evde ya da özel sağlık kuruluşlarında bu taleplerin daha kolay karşılandığını duyuyoruz."

"Sarı serumdan uzak durun"

Çakır, hastaneye grip şikayetiyle gelip "sarı serum" isteyenlere bunu yapmadıklarını belirterek, son günlerde vefat edenlerin de "sarı serum" talebinde bulunduğunu, hekim ve sağlıkçılara bu yönde baskı kurulduğunu ifade etti.

Alerjik reaksiyonla ölüme kadar götüren "sarı serum"dan vatandaşların uzak durmasını tavsiye eden Çakır, "Vatandaşın sağlık kuruluşunda 'bunu (sarı serumu) bana yapın' şeklindeki baskısına yönelik olarak uygulandığında sonuç kamuoyuna yansıdığı gibi ölümlerle, genç insanların ölümüyle sonuçlanıyor. Bu hepimizi derinden yaralıyor çünkü gerçek tedavi amacı olmayan bir ilaçla insanların ölüme sürüklenmesi çok çok acı ve bu talebin hekimlerden halka değil, halktan hekimlere baskı şeklinde gelmesi de ayrıca büyük sorun." diye konuştu.

"Öldürücü alerjik reaksiyona sebep olabiliyor"

Vatandaşı bilgilendirerek bu sorunun çözülebileceğini, grip veya soğuk algınlığının, serum yerine evde limon, portakal ve ıhlamur gibi bol sıvılar tüketilerek kolaylıkla atlatılabileceğine işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Çoklu ilaç kullanımı öldürücü alerjik reaksiyona sebep olabiliyor ve alerjinin hangi ilaçtan geldiği belli de olmayabilir. Damar yolundan verilen ilaçlar, hızlıca kana karıştığından bu, ani ve öldürücü bir etki şeklinde karşınıza çıkabilir. Bu alerjik reaksiyon, solunum yollarının şiddetli şekilde daralması ve kasılmasına, damar yatağında kan dolaşımının bozulmasına sebep oluyor. Ciddi tansiyon düşüklüğü ve solunum yollarında şişme de yapıp tamamen solunum yolunu kapamasıyla insanı ölüme kadar götüren şiddetli reaksiyon ortaya çıkarıyor."

Çakır, bazı vatandaşın ağızdan alacağı ilaç yerine sabah, akşam "sarı serum"la reçete almadan hastalığı geçirmek istediğine ve bunun yanlış olduğuna dikkati çekerek, talebi karşılanmadığında hekimin vatandaşla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil Tıptan 'Sarı Serum' Uyarısı - Son Dakika

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