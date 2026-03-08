Acil Yardım Kar Engeline Rağmen Ulaşım Sağlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, karla mücadele ekipleri Güroymak'ın Çayarası köyünde rahatsızlanan kişiye ulaşmak için seferber oldu.

Olumsuz hava koşullarına rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, hastayı köyünden alarak Yamaç köyünde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.